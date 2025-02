Da ieri sera alle 20 fino alle 13 di oggi, la zona di via Macchiavelli, via Paruta e dintorni è rimasta senza corrente elettrica, causando gravi disagi ai residenti. La segnalazione arriva da una cittadina, R.B., che racconta: “Siamo stati senza luce da ieri sera. Abbiamo subito allertato l’Enel, che verso le 22:30 ha ripristinato l’energia elettrica soltanto in via Paruta. Per via Macchiavelli ci avevano promesso il ritorno della corrente intorno all’1:30 di notte, ma nulla di tutto ciò è accaduto”. La cittadina prosegue spiegando che il guasto è ancora in fase di riparazione. “Stanno ancora provando, ma nel frattempo abbiamo tutto staccato. Mi lascia perplessa il fatto che, dopo otto ore di interruzione, l’Enel non abbia messo a disposizione dei generatori di corrente”. “Per fortuna sono potuta andare a casa dei miei nipoti per ricaricare il telefono e le lampade di emergenza”. “Siamo in questa situazione da ieri, spero possa essere risolta quanto prima”, conclude.