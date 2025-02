La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma di Natalie Tanda, la bimba di otto anni di Villanova Monteleone morta sabato sera all’ospedale civile di Alghero due giorni dopo un intervento chirurgico alle tonsille. Sequestrata anche la cartella clinica. L’incarico per l’autopsia che sarà affidato a un medico legale esterno, in quanto l’istituto di Medicina legale della Asl 1 di Sassari non può procedere per conflitto di interesse, essendo l’ospedale di Alghero parte della stessa azienda sanitaria.

Nel frattempo, la comunità di Villanova Monteleone è sotto choc, stretta nel dolore e nelle lacrime alla famiglia della piccola. Il sindaco Quirico Meloni ha annullato i festeggiamenti del Carnevale e dichiarato il lutto cittadino in occasione dei funerali della bambina, ancora da fissare.

Natalie, che viveva con la famiglia, era ricoverata nel reparto di Otorinolaringoiatria, dove era stata operata giovedì 6 febbraio per l’asportazione delle tonsille. L’intervento non aveva mostrato complicazioni iniziali, tanto che per domenica mattina erano previste le dimissioni. Ma nella serata di sabato si è verificata una grave complicazione, quasi certamente una emorragia interna, e nonostante il tempestivo intervento dei medici, tra cui gli otorinolaringoiatri e i rianimatori del “Civile”, la situazione è rapidamente degenerata. Inutile anche la disperata corsa in sala operatoria: il cuoricino della bambina ha smesso di battere poco prima delle 21.