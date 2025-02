Cagliari, la dolce Megghy ha vagliato il suo padrone morto per oltre un mese: ora cerca casa. Ha 8 anni, pesa 7 kg, “sembra un incrocio tra un ermellino e una volpe” racconta chi ora si prende cura di lei.Una storia che merita di essere raccontata quella di un amico a quattro zampe che a Girasole, sei mesi fa, è stata accanto al suo padrone, morto in casa, per oltre un mese. Era magrissima quando è stata ritrovata e portata via dalla sua casa, dal suo inseparabile umano, anche oltre alla morte. Inizialmente si chiamava Becchina, “adesso Megghy, è una cagnolina molto dolce e affettuosa, socievole con tutti, taglia piccola.Arriva da un canile dell’Ogliastra. Cerchiamo una bella famiglia per lei solo in Sardegna per adesso. Aprite il vostro cuore a un esserino molto speciale” ha spiegato l’associazione Amico Mio Odv.Pochi giorni fa, per la cagnolina, una passeggiata in macchina, “chissà che vita faceva con il suo papà umano prima di perderlo, lei è un tesoro, adora stare a casa al calduccio, dorme sempre, fosse per lei non uscirebbe dalla porta. Purtroppo non abbiamo ancora richieste serie, sarà per via del fatto che ha 3 tumorini alle mammelle??Stiamo aspettando tutte le analisi per poter procedere alla rimozione, sarà tutto a nostro carico. Chi vuole accogliere questa dolcezza nella sua vita? Per info sms al 3385487889 o 3470787993 www.associazioneamicomio.it “.