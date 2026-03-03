A Cagliari via libera ai lavori per la metropolitana in via Roma: il 16 marzo 2026 prenderanno il via i lavori dell’ARST in via Roma a Cagliari per la realizzazione della metropolitana. Oggi l’Aula del Consiglio Comunale di Cagliari ha votato l’ordine del giorno, che è passato a colpi di maggioranza: presenti 22 consiglieri, 20 favorevoli, un astenuto e un contrario.

La discussione in Aula è stata caratterizzata da tensioni tra maggioranza e opposizione, con critiche sul mancato coinvolgimento in commissione e sulla mancata convocazione degli enti interessati.

Il consigliere di Civica 2024, Giuseppe Farris, ha espresso forti perplessità sulla mozione.

Farris ha sottolineato la necessità di approfondimenti tecnici prima di intervenire: “Poco fa il sindaco ci diceva che neanche l’ARST sa quanti mezzi e quante linee passeranno in via Roma. Un intervento di questo tipo richiede aggiornamenti del progetto esecutivo, verifica economica, cronoprogramma dei lavori, simulazioni dei flussi di traffico e valutazioni sulla sicurezza”.

Secondo il consigliere, approvare la mozione in questo momento potrebbe comportare un allungamento dei tempi dei cantieri e un maggiore dispendio di risorse. “La variante in corso d’opera – ha aggiunto – non è una scelta politica, ma una scelta di amministrazione. In questo momento l’unica cosa promiscua è la pianificazione”.

Nonostante le obiezioni dell’opposizione, l’ordine del giorno è stato approvato dalla maggioranza, confermando l’avvio dei lavori che dovrebbero rivoluzionare il trasporto urbano lungo via Roma.