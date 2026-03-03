Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 4 Marzo

Tutta l'isola sarà interessa ta da pressioni medio-alte che determineranno tempo stabile e in prevalenza soleggiato. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 15 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 °C e la minima di 12 °C. I venti sarann o tesi e provenienti al mattino da Est- Sud est per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 14 ° C. I venti sarann o tesi e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà moss o . A Nuoro la giornata sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio . In serata il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso. N ella notte sono previsti 0.7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16 ° C e la minima di 10 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est per tutta la giornata. Sarà pertanto un mercoledì i n prevalenza sole ggiato , con temperature in aumento che raggiungeranno massime di 20 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba