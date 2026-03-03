Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 4 Marzo
Tutta l'isola sarà interessata da pressioni medio-alte che determineranno tempo stabile e in prevalenza soleggiato. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 15°C. I venti saranno forti e provenienti da Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi e provenienti al mattino da Est-Sudest per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 14°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. In serata il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso. Nella notte sono previsti 0.7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16° C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est per tutta la giornata. Sarà pertanto un mercoledì in prevalenza soleggiato, con temperature in aumento che raggiungeranno massime di 20°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba