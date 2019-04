Porta a porta al via anche a Stampace. Addio cassonetti. Ma col nuovo servizio ecco i disagi. Cumuli di sacchetti di rifiuti in pieno centro in via Bruscu Onnis.

“A pochi giorni dal ritiro dei cassonetti, ora davanti alle nostre attività commerciali di via Bruscu Onnis, ci troviamo questo. Ho chiamato più volte un numero verde, ma senza risultato”, denuncia Tina Collu.