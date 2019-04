Villacidro, nuove condotte in via Ortu: possibili interruzioni dell’erogazione idrica

Domani, martedì 16 aprile 2019 le squadre di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nella rete idrica di Villacidro. Saranno collegate le nuove condotte realizzate in via Dottor Ortu. Per eseguire l’intervento dalle 9 alle 17 si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione idrica nelle vie Todde, Gramsci, Cervi, Gelsi e Dettori

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi e completare l’intervento nel minor tempo possibile anticipando la riapertura dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.