Tanti e particolarmente aggressivi, si sono presentati così gli insetti che ieri mattina nella scuola media di via Falzarego hanno creato il panico tra i presenti. A essere punto è stato un ragazzino delle medie, mentre qualche giorno fa diverse vespe hanno attaccato un collaboratore della scuola che è finito in ospedale.

Una situazione purtroppo non nuova, infatti in città è da tempo che i cittadini segnalano la presenza delle vespe, comprese quelle asiatiche. Un pericolo reale, per i soggetti allergici i rischi infatti sono seri con conseguenze che potrebbero rivelarsi anche fatali.

I vigili del fuoco, con l’ausilio degli incaricati dal Comune, hanno debellato i nidi degli insetti presenti nell’area adiacente alla scuola.