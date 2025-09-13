Musica, intrattenimento e raduno Auto Tuning per una serata che promette spettacolo ed emozioni.

La manifestazione è organizzata da “Eventi Sardegna Lavoro” e “Franco Spano” in collaborazione con ASD Polisportiva Orrolese.

Ricchissimo il programma previsto per la serata, che vedrà numerosi DJ, tra cui alcuni giovanissimi, provenienti da tutta la Sardegna, sfidarsi tra loro per la gioia dei tantissimi appassionati che avranno poi la possibilità di eleggerne il migliore.

A partire dalle ore 19.00 si terrà l’Esposizione delle Auto Tuning e delle Moto, alle 21.30 la presentazione dei DJ che saranno protagonisti della sfida mentre alle ore 22.00 verrà effettuata la premiazione per le

Auto partecipanti all’Evento; a seguire poi il “Contest DJ”.

Alle ore 24.00 la presentazione della ASD Polisportiva Orrolese e successivamente, intorno alla una e trenta, la premiazione della sfida tra DJ.

Durante l’intero svolgimento della manifestazione, saranno presenti le modelle del “Gruppo Franco Spano” e si proseguirà poi fino a tarda notte con il DJ set.

Un’ altra importante iniziativa organizzata da “Eventi Sardegna Lavoro” e da “Franco Spano” che consentirà a tutti di vivere una serata all’insegna del divertimento, della musica e della passione per i motori.