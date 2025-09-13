Un pensionato 69enne residente ad Assemini, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari.
L’uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a seguito di un procedimento per atti persecutori. Il provvedimento di aggravamento è scaturito dalle reiterate violazioni accertate dai militari in relazione ai comportamenti persecutori nei confronti di una donna 60enne, residente anch’essa ad Assemini.
L’arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, tempestivamente informata.