Saras, il carburante gratis per la lotta al Coronavirus in Sardegna

Emergenza Coronavirus, la Saras pagherà il carburante per la lotta alla diffusione del Coronavirus in Sardegna. “Nel totale rispetto delle disposizioni governative e delle indicazioni sanitarie, la nostra raffineria è operativa per assicurare la disponibilità di carburante ed energia elettrica alla popolazione”, dichiara Dario Scaffardi, Ceo di Saras, “abbiamo anche messo a disposizione delle strutture che stanno coordinando l’emergenza a Cagliari la fornitura gratuita di carburante necessaria a garantire la sicurezza e fronteggiare l’emergenza”.

“In questo momento di emergenza collettiva, gli ospedali sono le strutture a cui viene richiesto il massimo sforzo e il loro ruolo è fondamentale per combattere questo virus”, ha commentato Massimo Moratti, Presidente di Saras.