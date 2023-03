Cagliari, va avanti la battaglia di Maria Gabriella: “Mia figlia anoressica non deve restare al Santissima Trinità”

Va avanti la battaglia di Maria Gabriella Mancini, la quarantanovenne di Quartu Sant’Elena che, da ieri, ha iniziato lo sciopero della fame e della sete per protestare contro l’assenza di un aiuto concreto a sua figlia. Anoressica e con altre patologie, si trova ricoverata da circa due mesi nel reparto di Psichiatria 1 del Santissima Trinità di Cagliari: “Ho passato tutta la notte su un panchina esterna dell’ospedale”, racconta la donna. “Non mi fermerà niente e nessuno, pretendo che mia figlia venga trasferita in una struttura, anche fuori Sardegna, dove possano seguirla e aiutarla”. Ieri l’avrebbero dovuta dimettere: “Ma è saltato tutto in seguito alla mia protesta. Avrei dovuto riportarla a casa ma è ingestibile. Lei ha bisogno di medici, infermieri e personale specializzato, per me è impossibile seguirla e aiutarla”.

Oggi è prevista una riunione, al Santissima Trinità, per fare il punto della situazione: “Attendo di sapere quali decisioni verranno prese. Sto lottando per garantire alla mia bambina il meglio, seppur in una situazione difficile. A diciotto anni stare tutto il giorno in un letto non è vita e lei, così, non migliorerà mai”.