Rapina alla farmacia di San Gavino Monreale, individuato il responsabile: è un 22enne di Monserrato.

Ha un nome e un volto l’autore della rapina dell’altro giorno a San Gavino Monreale. Si tratta di un ventiduenne di Monserrato, già molto noto alle forze dell’ordine nonostante la giovane età. I carabinieri di Villacidro e di San Gavino lo hanno subito sospettato in virtù delle movenze esibite nel video registrato dall’impianto di sorveglianza della farmacia rapinata. Guardando e riguardando le immagini i carabinieri si sono convinti che potesse essere lui il soggetto travisato che con grande nervosismo, puntando la pistola alle tre farmaciste terrorizzate, ha imperversato per circa mezzo minuto all’interno dell’esercizio pubblico. Ne è seguita una perquisizione domiciliare in cui non è stato rinvenuto l’abbigliamento molto particolare indossato nel corso della rapina, in particolare una tuta sportiva divisa in diagonale da una parte bianca superiore e da una parte nera inferiore. Sono state però rinvenute le scarpe sportive di una nota marca che il giovane ha indossato. Durante la perquisizione il 22enne ha continuato a guardare dalla finestra nervosamente e uno dei militari ha intuito che potesse essere preoccupato dal fatto che la ricerca potesse essere estesa anche al campo vicino. Partendo da questo sospetto i carabinieri hanno perlustrato l’appezzamento di terreno dove l’erba è altissima e lì hanno rinvenuto l’abbigliamento completo utilizzato nel corso della rapina e anche la refurtiva nascosta. Vistosi scoperto, il ragazzo ha collaborato e in un altro punto del campo ha fatto rinvenire anche la pistola giocattolo priva di tappo rosso, ma perfettamente simile a quella vera, che ha brandito nei confronti delle tre spaventatissime farmaciste. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per rapina aggravata.