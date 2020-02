Cagliari, urla e litigi tra ubriachi in piazza del Carmine: fermato uno straniero

Lunghi minuti di tensione in piazza del Carmine a Cagliari per un litigio scoppiato all’improvviso tra sei stranieri. Sono volate urla e qualcuno, temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, ha chiamato il 113. Sul posto sono intervenute alcune volanti, e i poliziotti si sono subito messi alla ricerca del gruppo di ubriachi: dopo aver perlustrato tutta la piazza, gli agenti hanno fermato uno straniero e, dopo averlo fatto salire a bordo di una delle volanti, l’hanno accompagnato in questura. Non è la prima volta che capita un fatto simile in quella piazza che, negli anni, è diventata l’ex salotto buono della città. L’intervento della polizia si è rivelato decisivo: alla vista degli agenti, gli sbandati si sono calmati e la situazione è rapidamente tornata alla normalità.