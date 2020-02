Forestas, gli operai firmano i contratti: “La più grande stabilizzazione mai realizzata in Sardegna”

“Un impegno rispettato, la più grande stabilizzazione mai realizzata dalla Regione Sarda, che pone fine ad anni e in certi casi anche a decenni di precariato”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando con soddisfazione la firma, avvenuta oggi a Nuoro nella sede di Forestas, dei contratti di assunzione di 376 lavoratori che passano dal tempo determinato al lavoro pieno.

“Con questo passo di grande rilevanza occupazionale e sociale – dice il presidente Solinas – permettiamo la piena operatività e garantiamo a Forestas di rispondere alle finalità per le quali è stata creata, creiamo le basi per una collaborazione sempre più attiva con gli enti locali, e permettiamo alla macchina operativa regionale di mettere a disposizione della comunità un contingente di grande rilevanza durante l’intero arco dell’anno a tutela del nostro patrimonio ambientale, in caso di eventi calamitosi e per le attività di protezione civile”.

A Nuoro, erano presenti anche gli assessori del Personale, Valeria Satta, e dell’Ambiente, Gianni Lampis, che giovedì avevano presenziato alla stabilizzazione di circa 50 lavoratori del territorio di Cagliari e Iglesias. Sarà, poi, la volta dei territori di Sassari e Gallura, e infine, martedì 18 a Lanusei, sempre nella sede di Forestas, firmeranno oltre 400 persone impegnate nei cantieri dell’Ogliastra.

“Abbiamo ereditato una difficile situazione alla quale abbiamo posto finalmente rimedio, con una soluzione che giova all’operatività dell’Agenzia sul territorio e restituisce serenità ai lavoratori e alle loro famiglie – dice l’assessore Satta – La Regione è vicina alla gente, e questa grande operazione ne è la conferma concreta”.