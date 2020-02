Cagliari, donna travolta sulle strisce pedonali: paura in viale Marconi

Incidente stradale questa sera in viale Marconi. Una Fiat 500 condotta da un 33enne di Assemini, stava percorrendo viale Marconi in direzione Quartu. Arrivato all’altezza della via Vienna ha investito una donna di 66anni residente a Cagliari che in quel momento stava attraversando le strisce pedonali. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo, al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.