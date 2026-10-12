Cagliari, urina davanti a una ragazza in mezzo alla strada: è accaduto questa sera in via Palabanda, vicino all’arco, mentre sotto il porticato dell’Assessorato Regionale al Commercio un uomo completamente nudo è stato segnalato alle forzedell’ordine. Ancora disordini in città e mentre le autorità competenti sono impegnate a individuare chi mostra le parti intime in luogo pubblico. In via Roma un altro uomo si accascia a terra, davanti ai passanti che chiamano il 118 per fornirgli soccorso. Ennesimi episodi nel cuore del capoluogo sardo segnalati dai cittadini che, esasperati, si rivolgono alle forze dell’ordine e alla Redazione di Casteddu Online per chiedere aiuto: “Non lasciateci da soli, ogni giorno è così, ascoltateci. Un uomo si è sbottonato davanti a una ragazza e ha urinato, la giovane è corsa via spaventata. Un altro, invece, è stato avvistato nudo: ho allertato io le forze dell’ordine – spiega il presidente del Comitato dei residenti di Stampace Adolfo Costa – lo stanno cercando”.