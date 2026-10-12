Cagliari, urina davanti a una ragazza in mezzo alla strada: è accaduto questa sera in via Palabanda, vicino all’arco, mentre sotto il porticato dell’Assessorato Regionale al Commercio un uomo completamente nudo è stato segnalato alle forzedell’ordine. Ancora disordini in città e mentre le autorità competenti sono impegnate a individuare chi mostra le parti intime in luogo pubblico. In via Roma un altro uomo si accascia a terra, davanti ai passanti che chiamano il 118 per fornirgli soccorso. Ennesimi episodi nel cuore del capoluogo sardo segnalati dai cittadini che, esasperati, si rivolgono alle forze dell’ordine e alla Redazione di Casteddu Online per chiedere aiuto: “Non lasciateci da soli, ogni giorno è così, ascoltateci. Un uomo si è sbottonato davanti a una ragazza e ha urinato, la giovane è corsa via spaventata. Un altro, invece, è stato avvistato nudo: ho allertato io le forze dell’ordine – spiega il presidente del Comitato dei residenti di Stampace Adolfo Costa – lo stanno cercando”.

Non molto lontano un altro uomo, in evidente stato alterato, si è lasciato andare a terra, in mezzo al marciapiede. Sono intervenute due ambulanze, “questa volta ha accettato di essere soccorso” spiega un residente.

Eventi che accadono ogni giorno, “ma non vogliamo e non ci dobbiamo abituare a questo: siamo stanchi”. Nelle chat dei cittadini fioccano segnalazioni con video e foto, “stamattina in via Mameli un ragazzo perdeva i pantaloni. Non aveva mutande e raccoglieva cicche da terra. Si è diretto in piazza del Carmine, forse è lui che è rimasto nudo”. Il passaparola avviene per mettere in guardia soprattutto le donne ed evitare di transitare in quei luoghi dove sono stati avvistati gli uomini con le parti intime scoperte: “Potrebbe non essere il caso di passare con bambini e donne sole”.