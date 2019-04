Cagliari, una Via Crucis vivente da applausi in piazza Giovanni XXIII: “Così riscaldiamo i cuori per la Pasqua”

Si conferma un successo la terza edizione della Via Crucis vivente, organizzata dalla comunità salesiana della chiesa di San Paolo. Sul sagrato di piazza Giovanni XXIII centinaia di figuranti hanno rappresentato, alla perfezione, tutte le tappe che compongono la Passione di Gesù. I coristi e i musicisti dei Black Soul hanno garantito, tra una stazione e l’altra, il giusto accompagnamento, ovviamente con canti di lode al Signore rivisti in chiave moderna e in modalità gospel. Soddisfatto per la riuscita dell’evento don Simone Calvano, da quattro anni alla guida della vasta comunità religiosa “di casa” nella chiesa della centralissima piazza cagliaritana. “Così si riscaldano i cuori di tutti in vista della Pasqua”.