Vasco Rossi infiamma i fan di Cagliari: “Ecco la maxi nave per il doppio concerto”

Vasco Rossi pubblica, in anteprima sulla sua pagina ufficiale Facebook, le foto della maxi nave che trasporterà i tanti fan che, il 18 e diciannove giugno prossimi, vorranno assistere al doppio concerto previsto alla Fiera di Cagliari, con tanto di palco in stile “San Siro”. La rockstar italiana l’aveva già anticipato nei giorni scorsi, ma stavolta ci sono anhhe le immagini dell’imbarcazione. “Eccovi in anteprima esclusiva mondiale le prime foto dei lavori in corso per “brandizzare” la nave che partirà da Genova e farà sosta a Cagliari Nei due giorni di Vascononstoplive2019”.