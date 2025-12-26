La necessità può portare ad adottare metodi inusuali per trovare riparo. È ciò che è accaduto a via Roma a Cagliari, dove una panchina è stata trasformata in una casa di fortuna.

A denunciarlo sui suoi social è lo storico cronista Claudio Cugusi: “Siamo nelle zona delle crociere, degli yacht e di tutto ciò che conosciamo”, precisa a commento del video. “E questa comunque è Cagliari. Buon Natale anche a lui, che vive lì dentro, e a tutti i poveri di Cagliari”.

La disparità fra chi ha tutto e chi non ha niente, soprattutto nei giorni di festa fatti di luci, pranzo, sfarzo e regali- il tutto spesso ostentato con poca eleganza- diventa sempre più profonda e ingiusta, a Cagliari e non solo.