Assemini: gara di solidarietà per aiutare la Fattoria Didattica Su Cuile, gravemente colpita da un incendio qualche giorno fa. Fortunatamente gli animali, l’interno della abitazione e alcune zone produttive sono stati risparmiati dalle fiamme ma i danni sono ingenti. Tra i partecipanti alla raccolta fondi da destinare alla famiglia Peddio, proprietari della fattoria, anche la parrocchia di San Pietro: “Facendo seguito alla richiesta di tanti “amici della fattoria” e affiancandoci alle altre forme di solidarietà e sostegno, come Parrocchia, abbiamo deciso, col consenso di Franco e Eliana, di aprire un “salvadanaio di Comunità”: un primo gesto concreto di vicinanza e solidarietà per non lasciare sola questa realtà educativa e i proprietari, molto provati da ciò che è accaduto”.

Un’oasi dove gli animali vivono liberi e i bambini possono giocare e imparare, in mezzo alla natura e alla scoperta di piccoli gesti che arrichiscono il loro percorso di vita. Ma il fuoco, sviluppatosi pochi giorni fa nella struttura situata a Macchiareddu, ha compromesso gravemente la struttura: “Vedere anni di sacrifici, sogni e sorrisi trasformati in cenere è un dolore che non si può spiegare. Le immagini parlano da sole e purtroppo confermano la realtà” hanno espresso i proprietari attraverso i social.

“La Fattoria Didattica “Su Cuile” è stata colpita duramente da un incendio. I danni alla zona didattica sono ingenti e il colpo morale è stato fortissimo. Siamo distrutti, ma non vinti.

In queste ore difficili siamo stati travolti da un’ondata di affetto incredibile.

Grazie per ogni telefonata, ogni visita e ogni messaggio di solidarietà. Sentirvi vicini ci dà il coraggio di guardare avanti nonostante tutto.

Il nostro obiettivo ora è uno solo: rimboccarci le maniche e tornare operativi il prima possibile. La fattoria deve tornare a essere un luogo di gioia per tutti i bambini e faremo di tutto perché accada presto”.

Un’ondata di calore e vicinanza ha abbracciato la famiglia che, nonostante il dolore e lo sconforto, può contare sull’aiuto di tanti.