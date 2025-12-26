Il Cagliari Calcio ha presentato formali deduzioni in merito alla Determinazione n. 52 del 23 dicembre 2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che qualifica l’incontro Cremonese – Cagliari come evento a rischio, suggerendo limitazioni alla vendita dei biglietti per i tifosi rossoblù. Nello specifico la vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna solo per il settore ospiti e solo ai possessori del programma di fidelizzazione del Cagliari Calcio.

Il Cagliari sostiene infatti che non ci siano i presupposti per limitare la trasferta, alla luce dei pochi in assoluto (e senza precedenti di intemperanze o problemi di ordine pubblico) confronti nella storia della Serie A tra grigiorossi e rossoblù.

Il Club – assistito come già in passato dall’avvocata Matilde Mura – potrebbe anche valutare il ricorso al TAR Lombardia – Brescia. Un’azione che il Club ha già intrapreso in passato in occasione di fattispecie simili, come l’ultima trasferta di Empoli quando si riuscì in extremis a evitare che moltissimi sostenitori rimanessero fuori dell’impianto pur in possesso di tagliando e con i viaggi già organizzati.