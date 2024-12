Proseguono i controlli della polizia locale di Cagliari per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti hanno effettuato controlli mirati a verificare la guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol. I controlli hanno riguardato 43 veicoli e i rispettivi conducenti e sono stati effettuati in diverse zone della città. Tali verifiche hanno portato gli agenti ad accertare tre violazioni alle norme che vietano la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche: una giovane è stata deferita all’autorità giudiziaria e ad altri due conducenti sono state comminate sanzioni amministrative. A tutti e tre i conducenti sanzionati è stata ritirata la patente ai fini della sospensione.