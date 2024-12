Capodanno 2025: ecco chi sono gli artisti che faranno ballare le piazze in Sardegna.

Cresce l’attesa per la notte più lunga dall’anno, sono tredici le città che la notte di San Silvestro faranno ballare il pubblico nelle loro piazze in compagnia di grandi artisti. Alghero ospiterà i Negramaro, a Bosa ci sarà Irene Grandi. A Cagliari animerà la piazza Stewart Copeland , noto batterista dei Police. Spazio ai giovani a Castelsardo con Irama ed Elodie. Doppio intrattenimento a Capoterra con la band Tieni il tempo e lo Zoo di 105, ugualmente Dorgali con Max Gazzè e l’orchestra Jazz della Sardegna, stesso discorso per Iglesias, protagonisti Le vibrazioni e Il Pagante. La Maddalena accontenta un pubblico più adulto con i Nomadi, a Nuoro Giusy Ferreri. Olbia farà le scintille con I Pinguini Tattici Nucleari, amatissimi da un vasto pubblico di tutte le età. Gaia, vincitrice del talent di Amici 2020, farà capolino ad Oristano. A Sassari, il rock di Gianna Nannini, e infine a Tortolì gli Zero Assoluto