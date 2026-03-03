Un museo all’aperto nelle periferie di Cagliari per portare arte e partecipazione nei quartieri e rafforzarne la vivibilità. È questo l’obiettivo del progetto “Un museo all’aperto per la Città di Cagliari”, inserito nel programma PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027. L’iniziativa prevede la riqualificazione di uno o più spazi urbani da trasformare in un percorso di arte pubblica con sculture, installazioni permanenti e altre opere capaci di dialogare con il contesto e con le comunità che lo abitano. L’intento è incentivare la frequentazione culturale delle aree interessate, contribuendo al tempo stesso alla loro rigenerazione sociale e urbana.

Su proposta dell’assessora Maria Francesca Chiappe sono tre le zone individuate come potenzialmente idonee: Is Mirrionis, Mulinu Becciu e la Municipalità di Pirri. La selezione tiene conto della coerenza con gli obiettivi del programma europeo, della fattibilità tecnico-logistica e dell’impatto socio-culturale atteso. La scelta definitiva sarà compiuta nelle successive fasi progettuali, sulla base delle verifiche di fattibilità, compatibilità urbanistica e sostenibilità degli interventi.