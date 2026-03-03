Via libera dalla giunta al contributo straordinario per gli operatori del mercato civico di San Benedetto, oggi trasferito nella sede provvisoria di San Benedetto–Piazza Nazzari, e per i fiorai che operano in prossimità dei cimiteri cittadini. Su proposta dell’assessore Carlo Serra è stato approvato l’atto di indirizzo che prevede un sostegno una tantum per alleggerire il peso dei canoni di concessione relativi ad alcune mensilità del 2025 e del 2026.

La misura riguarda i concessionari del mercato coperto, del mercato scoperto e gli operatori esterni, coinvolti nel trasferimento nella struttura temporanea, oltre ai fiorai che lavorano nelle aree cimiteriali, comparto che sta attraversando una fase di particolare difficoltà.

L’obiettivo è contenere gli effetti economici legati sia allo spostamento del mercato sia alla crisi che interessa il commercio dei fiori in ambito cimiteriale.

Per l’intervento sono stati stanziati complessivamente 300mila euro, risorse assegnate al Comune dalla Regione Sardegna attraverso la legge regionale 24/2025 di assestamento del bilancio.