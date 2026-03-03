Nella mattinata di domenica 1 marzo 2026, intorno alle 13.45, tre autobus di CTM regolarmente in servizio — un mezzo della linea 9 e due della linea 1 — hanno subito danni ai vetri di bordo nella zona del Cimitero di San Michele e in via Is Cornalias. I cristalli risultano danneggiati.

CTM ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine, che sono intervenute e stanno conducendo le indagini, volte a stabilire se i danni siano stati causati dal lancio di sassi o altro. L’Azienda ha formalizzato la denuncia presso la Questura di Cagliari.

Il presidente di CTM Fabrizio Rodin:

“Sono sollevato nell’apprendere che non vi siano stati feriti tra i passeggeri e il personale, questo resta comunque il fatto più importante. Ciò non toglie che quanto accaduto desta seria preoccupazione. Danneggiare mezzi del trasporto pubblico significa ledere un servizio essenziale per la comunità, realizzato con risorse collettive. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il pronto intervento. Preciso che a bordo dei nostri mezzi sono presenti sistemi di videosorveglianza e dashcam, le cui registrazioni saranno integralmente messe a disposizione degli inquirenti per le indagini del caso.”