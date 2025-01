Cagliari, “un ago all’interno di un piatto di carne servito in mensa”: pericolo scampato per un giovane universitario. La denuncia shock dell’associazione NextUniCa che mostra anche le foto del corpo estraneo che sarebbe spuntato dal boccone prima di essere ingoiato.

“In un periodo in cui le mense universitarie sono già note per la scarsa qualità del cibo, e per episodi di violenza nei luoghi adiacenti alle strutture dell’ERSU, vogliamo capire se il servizio è adeguato e rispettoso delle normative.

Oggi uno studente – si legge – ha trovato un ago all’interno di un piatto di carne servito in mensa, e che solo per pura casualità è riuscito ad individuare prima di inghiottirlo.

Le mense universitarie non possono essere dei luoghi caratterizzati dall’insicurezza o dalla trascuratezza, al contrario dovrebbero essere dei luoghi sicuri in cui consumare un pasto caldo senza la paura di trovare pericoli nel cibo o fuori la mensa”.

A breve “presenteremo una richiesta all’ERSU chiedendo delucidazioni sulle metodologie con le quali vengono garantiti la qualità e il controllo dei cibi serviti, e la integreremo con tutte le vostre segnalazioni anche in merito alla sicurezza in prossimità degli stabili”.