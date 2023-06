Cagliari, ultimi ritocchi per il parcheggio gratuito accanto all’ippodromo: “120 posti gratis da giovedì”

Ultimi ritocchi per il parcheggio gratuito accanto all’ippodromo, al Poetto di Cagliari. Le piogge degli ultimi giorni hanno messo ko operai e tecnici, impegnati con i lavori finali per rendere agibile la struttura. Ora, col ritorno del sole, si va verso la fine: “Da giovedì ci saranno a disposizione 120 nuovi stalli, tutti gratis, per la cittadinanza”, spiega l’assessore comunale alla Viabilità, Alessio Mereu: “E, se la gente parcheggerà bene gli stalli potranno anche diventare centotrenta, lo spazio non manca”. Il cancello, ancora sbarrato, verrà quindi aperto addirittura in anticipo rispetto all’inizio ufficiale dell’estate 2023. Ma, con le temperature in netto rialzo, anche il weekend appena trascorso ha visto migliaia di persone in spiaggia e in acqua.