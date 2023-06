Paura finita, è stato ritrovato l’uomo scomparso a Ussassai

E’ stato ritrovato questa mattina, in buone condizioni, solo un po’ affaticato, l’uomo disperso da ieri sera nel Comune di Ussassai, nel Nuorese. E’ stato individuato da un drone dei Vigili del Fuoco e successivamente recuperato. La centrale operativa del Soccorso Alpino è stata allertata dai Vigili del Fuoco ieri sera intorno alle 22.45 per avviare le ricerche nell’area Serra Tottaicci, dove l’uomo che era andato con due amici per cercare funghi, si è separato dai compagni. Gli amici, non vedendolo poi arrivare sul punto di ritrovo, hanno dato l’allarme.

Sul posto si è recata subito una squadra di otto tecnici della Stazione Ogliastra e tre unità cinofile da ricerca in superficie del Soccorso Alpino che, insieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanzia e dei Vigili del Fuoco, hanno perlustrato la vasta area circostante il punto dove i tre si sono separati e dove si erano dati appuntamento. Le ricerche notturne si sono avvalse dell’elicottero HH-139B dell’80° Centro SAR del 15° Stormo di Decimomannu dell’Aeronautica Militare che ha effettuato un sorvolo dell’area sfruttando la camera termica per individuare il disperso. Le ricerche sono andate avanti ininterrottamente tutta la notte, fino a quando stamattina è stato finalmente ritrovato.