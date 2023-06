E’ morto Francesco Nuti, l’attore e regista malato da tempo aveva 68 anni

E’ morto Francesco Nuti. L’attore toscano aveva appena compiuto 68 anni: attore, regista, produttore. Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che “ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma”. La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore.

“Ci lascia Francesco Nuti, grande attore e regista toscano che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace Francesco”. Così su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito della morte di Francesco Nuti all’età di 68 anni.

Ha vinto il David di Donatello nel 1983 come miglior attore protagonista per ‘Io, Chiara e lo Scuro’, nel 1985 per ‘Casablanca, Casablanca’, un Nastro d’Argento nel 1983 sempre per ‘Io, Chiara e lo Scuro’, un Globo d’Oro nel 1984 e un Ciack d’Oro nel 1986.