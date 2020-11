Cagliari, ultimi ritocchi per il Binaghi: “I primi posti Covid? Pronti entro novembre”

La fame dei posti letto Covid, a Cagliari, c’è. Santissima Trinità da mesi e ospedale Marino da 24 ore garantiscono una buona copertura, ma all’appello manca, ancora, il terzo Covid Hospital. Il Binaghi di via Is Guadazzonis. I lavori per adattarlo e destinarlo ad accogliere e curare esclusivamente pazienti positivi al virus vanno avanti, e l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, conferma a Casteddu Online “l’obbiettivo di avere almeno uno dei due piani aperti entro fine novembre”. Si tratterebbe di una prima ulteriore boccata d’ossigeno per gli altri due ospedali Covid cittadini. I posti letto totali sono centosette, al Binaghi, e l’assessore nei fatti conferma quella che era una delle ipotesi in campo per far entrare in funzione in tempi rapidi anche la struttura “attaccata” a Monte Urpinu.

Un’apertura scaglionata, parziale, per step. “Un’apertura modulare”, quindi, per riuscire ad avere subito qualche decina di posti letto sicuri in più.