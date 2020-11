Cagliari, cento positivi in più in 7 giorni. Truzzu: “Il trend è in calo”

Il numero dei positivi a Cagliari è pari a 719, quasi tutti a domicilio. Mentre i ricoverati in ospedale residenti nel capoluogo sono 22. I dati sono stati forniti in consiglio comunale dal sindaco Paolo Truzzu nel corso del dibattito sul sistema sanitario in città. L’aumento dei contagi è di circa cento in una settimana “questo dimostra ancora una volta”, ha dichiarato il primo cittadino, “che non c’è più la progressione della seconda parte di ottobre e la prima di novembre, stiamo tenendo e regredendo. Inoltre il numero dei positivi compensato dai guariti”.

Truzzu ha messo in evidenza come “qualche decina” degli ultimi contagi faccia riferimento a una Casa di riposo.