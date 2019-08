Cagliari, ubriaco alla guida colpisce tre auto in via Roma e scappa dal pronto soccorso

Incidente stradale questa mattina nel centro cittadino.

Una Fiat punto, condotta da un 35enne di Quartu, nel percorrere la via Roma ha colpito tre veicoli in sosta.

Il conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino. Prima di essere trasportato al Pronto Soccorso, l’uomo è stato sottoposto ad accertamento ed è risultato positivo ai test. Arrivato però in ospedale, non ha atteso il suo turno ed è andato via senza farsi visitare. Verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza da accertamento sintomatico e per rifiuto. La patente è stata ritirata.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.