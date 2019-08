Elisoccorso in Sardegna: “Costi stellari, in un mese spesi 869mila euro”

Ottocentosessantanovemila euro per il mese di giugno 2019. Denari, liquidati dall’Areus il nove agosto scorso, per l’elisoccorso che opera in Sardegna. Meglio, si tratta del “servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna”. I soldi sono destinati al servizio svolto dagli elicotteri nelle basi di Cagliari, Alghero e Olbia. A pubblicare le carte è l’ex presidente della Regione Mauro Pili, che va all’attacco: “Nei giorni scorsi l’Areus ha liquidato una fattura di 869mila euro per il servizio di elisoccorso mentre da 4 mesi non vengono pagati i dipendenti delle ambulanze che operano attraverso decine di coop in tutta la Sardegna. Solerti con le ricche fatture dell’elicottero, ingiustificatamente ritardatari con i poveri stipendi del personale a terra, è l’ennesima vergogna di una sanità che non solo non cambia ma sembra peggiorare”, scrive Pili. Il politico ricorda che ci sarebbero “centinaia di dipendenti e famiglie e un servizio a terra fondamentale, dal quale molto spesso dipende la vita o la morte. Dipendenti che affiancano le strutture ospedaliere e che con molta dedizione e serietà lavorano per vivere ma anche perchè consapevoli dell’enorme bisogno che i cittadini hanno delle ambulanze”.

“Il problema di questi lavoratori è duplice: vengono pagati a meno di 2 euro all’ora rispetto al monte ore che sono costretti a coprire e ormai da quasi 5 mesi sono senza stipendio. Ragazzi che non lo ricevono ormai da marzo nonostante le coop d’emergenza debbano fronteggiare tutte le spese per tenere in piedi queste realtà (Inps, Inail , spese delle ambulanze etc etc ). Una situazione insostenibile e a rischio c’è un servizio di primaria importanza nei comuni, nei territori più disagiati e lontani. È semplicemente scandaloso che si paghi copiosamente e con solerzia l’elisoccorso e, invece, si lascino alla fame centinaia di operatori fondamentali nel servizio a terra. È probabile che l’elicottero abbia santi in paradiso, mentre i lavoratori costretti a terra non possono godere della stessa attenzione dai piani alti della sanità sarda. Uno scandalo da risolvere prima che sia davvero troppo tardi”.