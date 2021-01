Cagliari, tutti pazzi per il weekend giallo: super folla in via Manno e via Garibaldi. Mai vista tanta gente negli ultimi mesi, nelle vie commerciali di via Manno e via Garibaldi. Strapiene anche le strade limitrofe. Da tanto tempo non era necessario chiedere permesso per camminare. Oltretutto però, e va sottolineato, massimo rispetto delle regole e norme. Speriamo che sia di buon auspicio, un bagno di folla ogni tanto fa tornare il buonumore. Covid permettendo, bisogna anche tornare a passeggiare e respirare, sempre se riusciremo a tenere il giusto distanziamento sociale.

Gianfranco Carboni