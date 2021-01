Monserrato, ordinanza del sindaco: Tari meno cara per famiglie e attività produttive

Firmata un’ordinanza a Monserrato dal sindaco Tomaso Locci sulla proroga delle agevolazioni fiscali Tari sino al 15 febbraio sia per le attività produttive che per le famiglie. Le utenze domestiche e non domestiche, quindi, devono aderire compilando l’apposito modulo, altrimenti non ne potranno usufruire.

“È molto importante sia per il commercio che per i cittadini in questo momento di grande tristezza e difficoltà – spiega il primo cittadino – quindi diamo una proroga sino al 15 febbraio perché possano fare domanda di agevolazione”.

Le straordinarie misure di contenimento del contagio covid 19 adottate dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica del paese e anche il servizio di gestione dei rifiuti è stato influenzato sotto vari aspetti.

Le agevolazioni tari, quindi, costituiscono un aiuto in questo particolare periodo storico caratterizzato dalle conseguenze della pandemia.