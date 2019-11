Cagliari, turisti contro il degrado in piazza Carmine: nuovo infopoint a “palazzo Caide”

Turisti in piazza del Carmine. Sarà trasferito nel palazzo Pitzorno Binaghi, noto “palazzo Caide”, all’angolo tra via Sassari e piazza del Carmine, l’infopoint cittadino. Il trasferimento avverrà non appena sarà conclusa l’opera di recupero dello stabile. . L’infopoint potrebbe trovare spazio al piano terra dell’immobile. Possibile anche l’apertura di un’ulteriore sede in uno dei principali punti di transito del flusso turistico cittadino.

Il progetto ha l’ok (all’unanimità) della commissione Lavori pubblici, presieduta da Umberto Ticca, che ha approvato in merito una mozione che sarà presentata in consiglio comunale. L’intervento è ritenuto strategico per contribuire a restituire il decoro a piazza del Carmine, da tempo ritrovo di gruppi di sbandati e spacciatori di sostanze stupefacenti.