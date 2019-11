Cagliari, paura in via Pergolesi: anziana scippata e scaraventata a terra

Paura questo pomeriggio in via Pergolesi. Verso le 19 una donna anziana è stata scippata e scaraventata a terra, davanti a negozianti e passanti. Caduta sull’asfalto la donna ha riportato alcune escoriazioni. Alcuni passanti avrebbero poi soccorso la vittima, visibilmente scossa. che è stata poi portata all’ospedale da un’ambulanza del 118. Le telecamere della farmacia di via Pergolesi potrebbero aver ripreso le fasi dell’aggressione. Sul posto la polizia. Partita la caccia al malvivente.