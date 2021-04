Cagliari, tso in via Bacaredda: traffico paralizzato nella città in zona rossa

Traffico in tilt in piena zona rossa in via Bacaredda. A causa di un tso (trattamento sanitario obbligatorio) difficoltoso che ha impegnato alcuni agenti, la polizia municipale ha deviato il traffico che dalla centralissima via Bacaredda si muoveva in direzione piazza Garibaldi. Una mezz’ora buona di disagi per tanti automobilisti.