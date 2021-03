Cagliari, Truzzu chiude altre tre scuole per contagi da Covid: ecco quali sono, incubo variante inglese

Chiuse la scuola dell’Infanzia di via Corona, la scuola media Leopardi e l’Istituto Azuni a Cagliari per contagi da Covid.

Il sindaco Paolo Truzzu, con propria Ordinanza n. 26 del 14.03.2021, ha disposto la chiusura, temporanea e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, della scuola dell’Infanzia di via Corona e della scuola secondaria di primo grado “Leopardi” e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti sino al giorno 24 marzo, fatta salva l’eventuale riapertura anticipata o l’eventuale proroga secondo le indicazioni dell’ATS sulla base delle risultanza delle indagini epidemiologiche.

Con Ordinanza n. 27 del 14.03.2021, ha disposto inoltre la chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “Domenico Alberto Azuni”, plesso di via Monte Acuto, e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti, dal giorno 15 marzo al giorno 22 marzo 2021.

I provvedimenti si sono resi necessari in seguito ad alcuni casi di infezione da Covid 19.