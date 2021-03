A Selargius arriva il Doblò alimentato con la solidarietà: l’idea di venti imprenditori e commercianti

Tra le strade di Selargius è pronto a sfrecciare un furgoncino speciale: un Fiat doblò xl alimentato a solidarietà; quella dei venti imprenditori e commercianti selargini che hanno aderito al progetto Mobilità garantita, pensato dall’Amministrazione e portato avanti insieme alla ditta Pmg. “Una collaborazione decisamente proficua”, commentano il sindaco Gigi Concu e l’assessora alle Politiche sociali Fulvia Perra: “Il mezzo, affidato alla Fraternità della Misericordia, ci consentirà di offrire un nuovo servizio di trasporto gratuito ad anziani, disabili e a tutti coloro che per necessità fisiche, psiche o sociali avranno bisogno di essere accompagnati a fare un visita medica, la spesa o abbiano esigenze personali”.

Questa mattina la consegna ufficiale del mezzo, con la benedizione di Padre Mariano, in piazza Maria Vergine Assunta. Insieme alla Giunta quasi al completo, i volontari dell’associazione no profit, il responsabile della Pmg che ha seguito il progetto, e alcuni degli imprenditori e commercianti che hanno reso possibile l’arrivo del Doblò e ottenuto una targa di gratitudine. “A ognuno di loro vanno i ringraziamenti da parte di tutta la comunità, questa è la vera solidarietà. Fatta con discrezione e senza ottenere nulla in cambio se non il cuore più ricco”, sottolinea il primo cittadino. Come Mattia Vargiu, 26 anni, titolare della “3V-Costruzioni”: “Ho pensato insieme alla mia famiglia di rendermi utile alla comunità, abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa di buono per i nostri concittadini meno fortunati”. È uno dei tanti sponsor visibili nella carrozzeria del Doblò, concesso, grazie alla loro grande cuore, in comodato gratuito per due anni alla Fraternità di Selargius, e da domanina disposizione di tutta la comunità.