Cagliari: Truzzu chiama il centrodestra a palazzo Bacaredda, focus su fine legislatura

Truzzu chiama la maggioranza a palazzo Bacaredda. Obiettivo del vertice con i partiti che lo sostengono, le priorità dell’ultimo anno di legislatura nella volata che porterà Cagliari alle elezioni comunali del 2024. Il vertice del centrodestra è in corso con i coordinamenti provinciali e regionali dei partiti e movimenti che compongono la maggioranza e che abbiano eletto almeno un consigliere alle elezioni comunali del 2019: Fdi, Lega, Psd’Az, Fi, Riformatori, 20Venti, Udc. All’incontro è annunciata la presenza anche del presidente della Regione Christian Solinas, i cui rapporti con Truzzu sono decisamente tesi, tanto che più volte i consiglieri comunali dei 4 mori hanno creato problemi al sindaco di Fratelli d’Italia in termini di numeri e consensi. Emblematico dei loro rapporti il caso stadio, con una prova muscolare finita per ora con una promessa di finanziamento decisamente pasticciata.

Truzzu, dopo averlo anticipato a Casteddu online, ha più volte detto che si ricandiderà sindaco. Ma non è così scontato, non se dovesse arrivare il via libera alla sua candidatura alla presidenza della Regione da Giorgia Meloni, che di ricandidare Solinas non ne vuole sapere. Per il centrosinistra, candidato potrebbe tornare a essere Massimo Zedda, che aveva interrotto il secondo mandato per provare a sfidare Solinas per la carica di governatore.