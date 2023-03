Quartu sconvolta per Nicola Pittau, lo storico pizzaiolo morto nel terribile schianto in Toscana

È stato uno storico pizzaiolo di Quartu, Nicola Pittau, il cinquantenne morto in Toscana nel terribile schianto tra la sua moto e un furgone. L’aveva comprata da pochi giorni e aveva avvisato tutti i suoi contatti, postando felice una foto su Instagram. Ed è proprio in sella al suo nuovo gioiellino che, ieri, si è scontrato contro un furgone, stando a quanto si apprende carico di turisti. Pittau si trovava in località Montemiccioli, in provincia di Pisa, e stava partecipando ad una gita organizzata dall’associazione motociclistica Perla del Tirreno. Era in Toscana da cinque anni, dopo avere sempre vissuto e lavorato a Quartu Sant’Elena come pizzaiolo. Insieme al fratello Angelo, nella storica pizzeria Vecchio Forno di via Diaz. Poi, per un paio d’anni, in un locale tutto suo in via Cagliari. In Toscana lavorava come operaio in una ditta specializzata in installazioni legate al 5 G. Uno dei suoi fratelli, Paolo, ha già raggiunto Pisa. Una volta sbrigate tutte le tristi pratiche del caso, il corpo del 50enne tornerà a Quartu per il funerale.

“Sei stato parte di noi per tantissimi anni, crescendo tutti insieme. Oggi salutiamo per sempre un fratello, uno zio, un amico. Il tuo ricordo sarà sempre indelebile nei nostri cuori. Buon viaggio Nico”, così si legge sulla pagina Fb della pizzeria di via Diaz nella quale ha lavorato, accanto ai suoi parenti più stretti, per tantissimi anni, Nicola Pittau.