Cagliari, Truzzu a Radio Casteddu: “Al porto un nuovo quartiere per Luna Rossa”

Un nuovo quartiere per Luna Rossa al porto. L’annuncio è del sindaco Paolo Truzzu a Radio Casteddu. Il primo cittadino sabato ha festeggiato al Molo Ichnusa la vittoria della Prada Cup del team di Bertelli e ora auspica la vittoria della barca italiana in Coppa America perché il patron di Prada l’ha annunciato: in casa di vittoria a Auckland, per la prossima edizione della Coppa America Luna Rossa sceglierà Cagliari.

“C’è la volontà del team di ritornare nella nostra città”, ha dichiarato Truzzu, “ci sono tutte le condizioni sia sportive sia relative alla tranquillità. Torneranno qui. La speranza è che riescano a raggiungere il risultato più importante. Se vincessero poi difenderebbero il titolo qui, anche se dovremo fare i conti con altre città che cercheranno di soffiarci questa gigantesca opportunità. Noi dobbiamo convincerli e dovremmo impegnarci, anche creando un quartiere al porto per Luna Rossa”.

Truzzu ha anche salutato il nuovo mister del Cagliari Semplici: “Il Cagliari è importantissimo per la città. Al nuovo mister chiediamo le vittorie”.