Cagliari, troppi codici rossi e decine di pazienti fanno la sauna nelle ambulanze al Ss. Trinità

Agosto si conferma un altro mese da incubo per quanto riguarda il caos sanità in Sardegna. Gran parte dei ricoveri avviene nella parte meridionale dell’Isola ed è sufficiente qualche codice rosso in più, rispetto al previsto, per portare di rimbalzo a lunghissime attese. Al fresco? No, a bordo delle ambulanze. L’iter è sempre lo stesso: arrivo, triage e attesa. Per quante ore? Se non si è un codice rosso, e il Santissima Trinità è arrivato a doverne gestire 4 in contemporanea nelle ultime ore, più una decina di codici arancioni e sette azzurri, anche otto o nove ore, fanno fede i dati del monitor pronto soccorso Sardegna in arrivo anche da Brotzu e Policlinico di Monserrato dove, in quest’ultimo caso, si è arrivati alla bellezza di venticinque pazienti, più o meno gravi, in standby senza sapere quanto avrebbero incontrato un dottore per l’eventuale trasferimento in reparto. E a farne le spese sono, in parallelo, anche i soccorritori. I volontari delle ambulanze diventano i “compagni di sauna” dei malati. A raccontarlo è uno di loro, fresco, per modo di dire, di intervento per un incidente nell’hinterland. Trasporta una donna ferita, un codice verde, nulla di estremamente grave ma l’attesa, tra umidità e dolori, è comunque snervante.

“Vedo i miei colleghi, stremati. Per avere un po’ di fresco, per noi e i pazienti, dovremmo tenere sempre accesa l’ambulanza, è impossibile”. Gli ultimi arrivi disegnano bene la geografia del caos sanitario: “Ambulanze da Quartu, San Sperate, Dolianova e Sarroch. Senza contare”, aggiunge il soccorritore, forte di un’esperienza pluridecennale, “che c’è anche chi arriva all’ospedale sulle sue gambe. Anche per lui il triage è assicurato al pari dell’attesa, lunga, in una sedia del pronto soccorso”. E la domanda, ancora una volta logica è scontata, è una: “Che cos’è che sta mettendo in crisi da anni la sanità della Sardegna?”. La risposta offre quanto meno uno spunto di riflessione: “Diversi fattori, uno è che abbiamo ancora troppi pochi medici in attività”. E le code per le cure, anche così, diventano eterne. E sudate, sudatissime.