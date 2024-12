Guai per le content creator sarde di Only Fans. Come raccontato su L’Unione Sarda da Francesco Pinna, la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per evasione fiscale a carico di ignoti in merito a (per ora) presunti guadagni non dichiarati da parte delle ragazze della popolare piattaforma per adulti.

Come precisato da Pinna, nessun nome è ancora iscritto nel registro degli indagati ma il procuratore Enrico Lussu e il suo team sospettano che sia la piattaforma stessa a permettere manovre illecite per nascondere i guadagni effettuati. In particolare, ci sarebbe una donna residente all’estero molto nota che che sarebbe al centro dell’indagine, la quale non avrebbe fatto la dichiarazione dei redditi.