Una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta alle 18:39 circa nella via Evangelista Torricelli a Cagliari per un incidente stradale nel quale un uomo alla guida di un’autovettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio veicolo ed ha invaso lo spartitraffico centrale ed ha divelto le siepi, terminando la sua corsa su un palo dell’illuminazione pubblica.

Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario con un’ambulanza, per soccorrere il conducente e la Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.