Cagliari transennata, la città circondata da mille barriere: le più vecchie sono del 2009

Le più datate risalgono al 14 aprile del 2009, all’epoca della giunta Floris. Quando l’assessorato ai Lavori pubblici sistemò 8 transenne attorno ad alcune abitazioni di via Tuvumannu,. Sono ancora lì assieme alle altre che si sono accumulate sotto la giunta Zedda e l’attuale esecutivo: in tutto in città sono 924 distribuite su tutti i rioni cittadini, la metà delle quali sistemate durante questa consiliatura governata dal sindaco Truzzu. Secondo i dati raccolti da Fabrizio Marcello e elencati ieri in consiglio comunale 637 transenne sono state sistemate su aree del comune, mentre 287 riguardano altri enti e privati.

Ieri il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento. Una norma fa ben sperare, quella che fissa a 60 giorni il termine per la rimozione delle transenne. “Qualora il pericolo sia relativo a beni di proprietà dell’Amministrazione (immobili, strade, marciapiedi etc.)”, si legge nel nuovo regolamento, “i responsabili dei servizi competenti devono provvedere, senza indugio e comunque entro il termine di 60 giorni, all’eliminazione della causa del pericolo con la conseguente rimozione delle

transenne. Il termine può essere superato qualora sussistano comprovate e obiettive ragioni che non hanno consentito il rispetto dello stesso.

“Parità di trattamento tra cittadino e amministrazione”, ha dichiarato Pierluigi Mannino, Fdi, “spesso restano sul posto per lavarci la coscienza. E’ solo un primo passo, ma è fondamentale non si può tollerare che la transenne restino senza un fine”. “La presenza di tutte queste transenne, la maggior parte su edifici e immobili del comune di Cagliari, dimostrano l’incapacità da parte di questa amministrazione ad intervenire per mettere in sicurezza gli edifici”, attacca Fabrizio Marcello, Pd, “tutto questo crea danni economici, di mobilità, di immagine per la città”.