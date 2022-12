Monserrato, giallo fitto sulla morte di Gianluca Cabras: fatale un’emorragia addominale

La bara è stata chiusa e mamma Angelina, i due fratelli Salvatore e Danilo e tutti gli amici si preparano a dare l’ultimo saluto a Gianluca Cabras, il 55enne di Monserrato morto sabato scorso all’ospedale Binaghi. Sarebbe stato prestato qualche giorno prima del ricovero, almeno questo è quanto ha confidato ai medici che stavano cercando di comprendere il perché di dolori addominali molto forti. L’autopsia del medico legale Roberto Demontis ha riscontrato una emorragia interna nella zona dell’addome. È frutto di un colpo ricevuto da qualcuno? Un pugno, un calcio? O il motivo della lesione è da ricercarsi, magari, in una caduta? C’è un’inchiesta aperta dal pm Danilo Tronci per omicidio preterintenzionale.

I carabinieri stanno setacciando la vita di Cabras. Il 55enne faceva qualche lavoretto saltuario, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, e viveva non distante dalla chiesa de La Salle dove gli sarà tributato l’ultimo saluto. Sui social c’è chi, affermando di conoscerlo bene, sostiene che Gianluca Cabras non fosse un tipo violento o un attaccabrighe. Ma la sua morte continua a essere avvolta dal mistero, e sarà compito delle forze dell’ordine, in attesa anche del risultato degli esami istologici legati all’autopsia, scoprire le esatte cause del decesso del 55enne.